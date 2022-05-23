國內今(23)日新增6萬6247例本土病例、40例死亡個案，不過值得注意的是，確診數已連4天下滑，不少網友好奇是否代表疫情高峰已過？衛福部長陳時中則公布兩個關鍵數字表示，目前「控制得宜」。

本土確診再降！今+66247 再添40人死亡、新北增1.5萬最多

從19日至今連續4天確診數下滑，有網友在《PTT》表示，今天確診數只有6萬多，直接比昨天少了1萬3，且連4天確診數下降，是不是代表疫情真的收斂了？貼文一出引起熱烈討論，不少網友紛紛回應「穩了」、「有夠穩」、「即將逐步解封囉，開心」、「清零指日可待」。

不過也有人認為「周日比較少人驗」、「不會看前幾個星期的星期一，假日效應」、「聽到快篩就等於確診，懶得等PCR了」、「只是沒驗PCR而已，你還當真下降喔」、「這2天國中會考，你想想家裡有國三小孩，你會去篩嗎？」、「就禮拜一啊」、「一堆快篩陽沒去PCR吧」、「不篩就沒有確診」。

對於媒體詢問，本土新增個案從單日9萬多掉到6萬多，是否代表疫情高峰已過？陳時中今天在疫情記者會中指出，昨天的確診數大概降到前一天的百分之94，今天則降到昨天的百分之83.4，看起來是沒有持續的往上；不過陳時中也解釋，由於這兩天剛好是六、日，所以沒辦法以此為判斷標準，只強調到目前為止控制得宜。