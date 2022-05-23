儘管美股近期持續破底，但外資賣超新興亞股力道已見趨緩，上周賣超金額降至1.5億美元，使新興亞股反彈回升達3.5％。其中，外資資金開始回流南韓、泰國及台灣，為前三大淨流入國家，台灣、南韓為連續遭提款7周、6周後首度轉買。

南韓、泰國、台灣上周分別獲外資買超3.5億、2.7億、0.9億美元，越南則轉為淨流出0.06億美元，印度連7周遭提款、上周淨流出達8.2億美元。上周漲跌表現以菲律賓、越南和印尼名列前茅，分別上漲5.8％、4.9％和4.9％。

美國聯準會（Fed）以壓制通膨為主要考量，預期將在6、7月升息2碼。中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧認為，風險性資產投資回歸基本面及價值面，同步觀察企業獲利、消費、經濟成長與勞動市場，台灣目前無停滯性通膨風險。

針對台股後市看法，張圭慧認為須留意中國大陸清零政策致經濟下滑，台灣疫情升溫壓抑內需動能，第二季經濟成長恐微幅下滑，不過整體全年仍預估台灣GDP可逾4％，目前本益比仍為相對低點，建議逢低分批布局，市場主要動能仍偏重半導體、電動車及科技股。

而越南經濟逐漸走出疫情陰霾，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南整體市場目前首季稅後淨利年增率達54.6％，3月出口額年增19.1％，4月更大幅躍升、年增達30.4％，由此可推測越南正成為全球消費電子產品的供應基地之一。

張晨瑋認為，越股近來雖呈現多空拉鋸，但作為越南經濟命脈的出口仍維持熱度，且市場對於越企的利潤成長仍相當樂觀，目前估值水平或許不失為長期買點。