新冠疫情已持續超過兩年，包括疫情、戰爭等，近年來國際間發生不少大事，有網友好奇詢問，「這六年來你最有感的改變是什麼？」引起熱議，結果答案不是疫情，不少人怒回「物價一去不回」、「房價、物價吧，反正政府不在乎啊」。

一名網友昨(21)日在《PTT》表示，過去六年來經歷了新冠肺炎、中美貿易戰、俄烏戰爭等，國際上發生了許多大小事，台灣則經歷股市萬八、房價創新高、物價飛漲、高通膨、少子化等，他詢問大家，過去六年讓你最有感的改變是什麼？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「物價一去不回」、「少子化、炒房」、「房價、物價吧，反正政府不在乎啊」、「總統跟隱形人一樣」、「房價、物價都漲，薪水不漲」、「便當越來越貴」、「變窮」、「看不見未來」、「變成比東南亞還不如的國家」。

從網友留言中發現，不少人一致認為，物價及房價回不去了最有感；此外，還有許多人表示「大停電」、「停電變日常」、「教訓人民啊，超有感」、「網軍、造神、黨媒」、「網軍變超多」、「網軍的成長速度跟雙標能力」、「網軍側翼變多了，到處出征」、「罵政府會被出征」。