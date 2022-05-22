許多人打噴嚏前的一個習慣動作其實超危險，藝人楊繡惠透露，基於禮貌，她打噴嚏前都會習慣捏住鼻子，不料這動作竟錯了20年！醫師警告，這樣做不只會產生反作用力，嚴重的話還可能導致耳膜破裂、腦出血等恐怖下場。

楊繡惠在《小明星大跟班》節目中表示，因為之前看過一篇報導指出，打噴嚏若未遮住，飛沫會噴得很遠，所以她基於禮貌和衛生，每次打噴嚏前都會用手捏住鼻子，忍住噴嚏，沒想到這個習慣竟做錯20年。

家醫科醫師鄭鈞云解釋，打噴嚏的時速超過160至200公里，形容「跟超跑的時速是一樣的，比高速公路更快」，但若沒把噴嚏打出來，許多細菌、病毒、灰塵就又會回到體內，而且在這樣的反作用力之下，還可能導致耳膜破裂、腦出血、中耳炎等情況，讓一堆人當場嚇傻。

另一名藝人林怡廷（牙牙）也表示，由於從小就有嚴重的鼻子過敏，因此在工作場合都習慣捏住鼻子打噴嚏，後來發現，她在打完噴嚏後會出現幾分鐘的耳鳴。鄭鈞云醫師則說，這個動作確實十分危險，建議應該正常的讓噴嚏釋放出來，若是在大眾場合想要打噴嚏時，可以用衣袖或衛生紙捂住口鼻即可，千萬別再強忍噴嚏，以免影響健康。