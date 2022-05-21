有些人感覺天生就會讀心術，別人在想甚麼他們都知道，不過其實只要夠瞭解對方、觀察力好、懂得揣摩人心，想要看透人心並不是一件難事。運勢命理網站「靈匣網」分享，天蠍、金牛、水瓶、巨蟹、處女是讀心專家，最能洞察人心。

▍天蠍座

天蠍們善於觀察，尤其是在周圍有很多陌生的人或物的時候，觀察似乎已經成為了他們的習慣。天蠍們能夠透過現象看到本質，抓到最關鍵的東西，所以遇到事情天蠍們總是能快速做出決定。天蠍們善於從各個角度觀察，這能讓他們非常細致的瞭解一個人，天蠍們聰慧，他們能快速的抓取有效的資訊為自己所用，在有需要時比其他人先一步提出來。

▍金牛座

金牛們超敏銳，能一眼看穿別人的內心，任何事情都別想逃過金牛們的法眼。金牛們看透人心有一個很重要的原因，那就是他們明白人心的善惡。不要妄想在金牛們面前搞小動作，這不是小動作，在金牛們眼裡是明著的動作，不能容忍。金牛們能把一個人摸透，做什麼、說什麼都在金牛們的預料之內，所以與金牛做朋友是很好的，因為金牛們提出的建議都非常中肯。

▍水瓶座

水瓶們喜歡揣摩人心，靠著高超的記憶力把每個人的小習慣記得清清楚楚，並瞭解對方的弱點和優點。水瓶們平時不會表露出來自己把一個人瞭解得多麼清楚，因為這樣會有很多麻煩，但是在危急時刻水瓶們會衝出來把自己瞭解的表露出來，尤其是在偵查的時候，水瓶們能立刻找出關鍵的線索。所以水瓶們這一特點讓他們適合偵查一類的工作。對水瓶們來說，沒有知不知道，只有想不想知道，這是非常可怕的。

▍巨蟹座

巨蟹們看人很準，因為他們有豐富的閱歷。巨蟹們想的比較多，遇到事情就喜歡思考，所以他們對人心很瞭解。僅僅是從巨蟹們面前走過，或是巨蟹們看過照片，他們就能明白這個人是什麼樣的人，該用什麼樣的方式對待。巨蟹們天生就有這個能力，再加上他們多練習，看人的本領就到了爐火純青的地步。沒有人可以在巨蟹們面前撒謊，只要巨蟹們願意，他們就可以看透一個人。

▍處女座

處女們聰明，心思靈巧，所以他們能想到一般人想不到的地方。不能在處女們面前撒謊，被處女們看穿是一件很容易的事情，他們只要用邏輯思考一下，再根據事實，就能看出是謊言還是真話。肢體動作，細微的表情也常常是他們判斷的關鍵所在。他們不會揭穿，甚至常反過來利用對方的謊言去欺騙、糊弄對方。處女們喜歡追求完美，這是天性，在追求完美的路上他們總是想得很多，思考許多東西，長期的鍛煉下來，在這方面處女們就很擅長了。