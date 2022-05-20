說話是一門藝術，有時話若說得好，甚至還能獲得好處，但有些人天生不擅言詞，經常一開口就得罪別人。《搜狐網》近日分享3個不會說話的星座，雖然他們平時為人和善，但情商卻很低，有時一動怒就口出惡言，不懂得如何委婉表達，因此樹立不少敵人。

1.牡羊座

牡羊座為人豪邁、耿直，若出生於古代，屬於富正義感的俠客，而且重情重義，不過最大的缺點就是缺乏耐性，牡羊座平時待人和善、樂觀，但有人若碰觸到他們的底線，牡羊座就會瞬間暴怒，就算是小事也是如此，他們甚至控制不了自己的情緒，說話過於直接，不懂得委婉表達，導致衝突越演越烈，因此經常不小心得罪別人。

2.雙子座

雙子座平時能言善辯，但情商卻非常低，而且總是自視甚高，喜歡以自己的標準去衡量他人，甚至有些愛張揚自己的優點，導致他們在開玩笑與聊天時，容易忽略別人的感受，甚至會揭別人的短處，不知不覺中樹立許多敵人，但他們卻毫不自知，甚至還自我感覺良好，建議雙子座平時要收斂一點，換位思考替別人想一想。

3.摩羯座

摩羯座做事憨厚踏實，但有時又太過於理性，在他們眼中，只認利益不認人情，雖然在工作上出類拔萃，但在領導方面卻表現不佳，他們有時過於木訥，不懂人情世故，而且交際手腕差，遇到事情時又不會靈活思考，再加上摩羯座的個性內向，與他們相處時容易感覺尷尬，他們只好硬講出話題緩解氣氛，但有時又說出不合時宜的話，讓人更傷腦筋。