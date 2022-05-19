每個人的性格與習慣都不同，因此每一對情侶交往初期，經常會因小事而吵架，但唯有經過爭吵才能更了解對方，不過也有的情侶天生就很合，宛如天造地設的一對。《搜狐網》近日分享4對星座情侶組合，他們默契非常好，就像擁有心電感應一樣。

1.金牛座＆摩羯座

金牛座與摩羯座都屬於埋頭苦幹的類型，他們個性相似，同樣都不善言辭、沉默寡言，凡事都很努力，卻又很固執，有時不需要說話，他們就知道對方需要什麼，交往越久就會發現彼此越相像，金牛座與摩羯座相處就像是老夫老妻，雖然沒有轟轟烈烈的生活，但細水長流的愛情反而會更長久。

2.射手座＆獅子座

射手座和獅子座都屬於火象星座，他們個性火爆又富正義感，兩人第一次接觸時，反而會覺得彼此不適合，總有一種針尖對麥芒的感覺，但進一步了解後會發現，彼此個性非常相似，而且他們都屬於思維活躍的類型，所以也非常聊得來，一見面就能碰撞出不同火花，相處互動就像知己，在一起久了越有默契。

3.天秤座＆水瓶座

天秤座與水瓶座都是風象星座，無論是當朋友還是戀人，都非常有默契，天秤座能設身處地為他人著想，面對追求自由的水瓶座，他們總是能理解對方，並給予適當的空間，水瓶座也非常欣賞天秤座獨特的性格，兩人相處久了，多為精神上的交流，即使發生衝突與矛盾，他們也不會靠冷戰解決，而是積極討論，兩人可說是最佳靈魂伴侶。

4.雙魚座＆天蠍座

天蠍座直覺敏銳，只要一個眼神或動作，他們馬上能猜出對方的想法，而雙魚座溫柔又善良，總是能站在戀人的角度思考問題，擁有奉獻精神，能給予天蠍座絕佳的安全感，也正因為如此，兩人才能夠心意相通，雖然他們默契十足，不過價值觀仍稍有不同，但經過磨合後，他們總能找到一個平衡點，也藉由爭吵更了解彼此。