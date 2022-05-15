「遠距離戀愛該如何維持呢？」，這應該是許多遠距情侶時常煩惱的事情吧！也許你們是因為讀書、工作而相隔兩地，或是明明在同個城市，卻因為有各自的事情要忙，而無法常常見面。不要擔心～今天小編就幫大家盤點7招維持戀愛的秘訣，讓你們即使無法見面仍然充滿甜甜的戀愛感！

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第一招：同步追劇

和對方約定一個時間一起追劇或看電影，不但可以同時討論劇情，還有了更多共同話題可以討論，更重要的是也因為看了相同的內容有了同步的情緒，一起笑、一起哭，達到情緒共感的效果。

第二招：一起做個片單排行榜

延續上一點，情侶之間可以依照一起看過的電影或影劇做一個排行榜，根據知名Youtuber劉芒所說，其實維持感情最重要的其中一步就是一本正經的做一些沒有意義的事，像她就很常問男友一些很無聊的問題，反而能增添不少「笑果」。

第三招：做情侶貼圖發給對方

在傳訊息的時候，偶爾夾雜自己或對方的貼圖可以更貼近彼此的生活，當對方生氣時，傳一張自己賣萌的臉加上可愛的文字，相信對方很快就會消氣了吧！

第四招：靈活使用即拍影音照片功能

因為兩個人在遠距離的過程中，不會時常待在一起，生活跟時間也可能不是同步哦，這時利用Snapchat、Instagram等APP紀錄生活再發給對方，可以讓對方知道彼此正在做什麼、準備做什麼，好像你也真的跟他一起經歷了這些事情一樣。

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第五招：無預警地給對方寄封告白信

是那種要寄到郵局的傳統信喔！把自己對對方的想念以最老派的方式書寫下來，雖然現在通訊軟體發達，但手寫的溫度還是比冷冰冰的文字更讓人暖心，你有多久沒收到傳統信件了呢？（帳單不算）而且記住一定不能自己偷偷漏餡，對方收到的時候肯定會超級感動！

第六招：查詢對方城市的天氣，再根據天氣發一首適合的歌給對方

不會唱歌也沒有關係！我們還是可以用別人的歌讓對方再次心動啊，人的心情其實很容易天氣所影響，而歌曲是最可以撫慰人心的，比如雨天的時候可以發一首楊丞琳的《雨愛》，晴空萬里時傳一首周杰倫的《晴天》，都可以讓對方的心情指數直線上升。

第七招：默契小考驗

這些可以依據你們共同相處的日常來做出一些你們專屬的問題，例如：

「我剛想到以前一件事真的很好笑。」

「該不會是我想的那件事吧？」

「那數到3我們一起講，1、2、3！」

如果同時猜到了，會覺得「天啊，我們真的是靈魂伴侶」；就算沒猜中也無傷大雅，因為這樣也只會覺得很好玩，「哈哈哈我們兩個也太沒默契了吧！」不管結果如何，都會讓整件事情變得更加有趣，為兩人之間增添更多趣味。

以上就是維持遠距離戀愛的秘訣啦～學會了趕緊用在對方身上吧！