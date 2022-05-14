旅德國人在網路上爆料，位於德國的「海德堡台灣華語文學習中心」王姓前副主任傳出權勢性騷擾、非法夏令營、假冒人頭詐欺事件，已經向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部請求協助，但最後得到的回覆均由駐德代表謝志偉處理，最後卻又遭謝志偉已讀不回。對此，謝志偉稍早在臉書發文回應，投訴人一再要求駐德單位應就此案成立性平會調查，但是在確認法律依據及權限無虞之前，他實在無法同意。

謝志偉解釋，此案內容及時間都在中心成立之前，4月22日，又接獲回報「『前副』」以『任務已達』之故，辭了『中心副主任』」一職。在前副主任已非中心人員的情況下，若要在德國成立調查他的性平會，吾人須考慮「法源依據、組織章程等」及「前副」若不予理睬，此會將如何自處的問題。

謝志偉說，他曾就此事請教一位台灣在德執業律師，對方亦認為，無論中心或駐德單位並無權限調查，而應由當事人在地司法機關或相關社會機制處理。至今投訴人一再堅持，我駐德單位應就此案成立性平會調查，「我在確認法律依據及權限無虞之前，實在無法同意。」

謝志偉表示，至於投訴人與中心之招生等糾紛，須待中心主任於月底返德後，法蘭克福僑務袐書和中心主任會繼續恊調處理。駐法蘭克福辦事處主任及本人自會監督此案。

謝志偉強調，作為男性，我的原罪有可能使我對凡此「受害人」未能完全感同身受，但我是完全贊成將所有性騷擾案調查個水落石出並讓被證實有罪者得到應有的處罰，以還受害者公道。只是我們不能不顧及「在德國，誰來調查」的面向。