海德堡台灣中心在今年2月成立後，卻傳出一名王姓前副主任性騷擾、打工度假欠薪等事件。經華語教師吳品瑜向有關單位投訴後，駐德代表謝志偉表示，時間、地點都與華語文學習中心無關，因此無法同意駐德單位就此案成立性平會調查。

吳品瑜14日在臉書貼文表示，僑民與學生接連遭遇王副主任性騷擾、打工欠薪等事件，向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部請求協助，最後得到的回覆均由謝志偉處理，她質疑謝志偉不僅任意洩漏向他申訴的受害者的個資，後來乾脆已讀不回。

吳品瑜除了提供與謝志偉來回的信件，更提出兩大訴求，包含調查、成立性平會。調查有兩方案，第一是希望委請行政院性平會，以公正第三方獨立調查；第二是礙於王姓副主任已是德國公民身分，由台灣駐德外館向德國警方報案，司法獨立檢調小組偵辦，外館與僑委會提供外籍受害者法律援助，貫徹全方位照顧台灣人民的美意。

謝志偉則表示，王姓前副主任被指控的性騷擾，無論時間或地點，都與海德堡台灣中心無關，加上王又已辭去中心副主任，因此若要在德國成立調查他的性平會，須考慮法源依據、組織章程等因素。吳品瑜提出的調查與成立性平會方案，實在有其窒礙難行之處。

針對吳品瑜與謝志偉書信往來中，謝志偉洩漏受害者的個資。謝志偉則表示，「抱歉，我一時的假設是你與受害者應是一起的。沒有別的用意，是我的疏忽，我接受你的指正/責。」