外交部常次俞大㵢昨稱我國是「中華民國台灣」，遭國民黨立委曾銘宗批是「肖仔」。駐德代表謝志偉今質疑，國民黨要求不能有「台灣」，但一碰到中共「中華民國」就自動不見。國民黨傍晚反批，謝駐外無能，乾脆回來代表民進黨參選。

國民黨文傳會副主委林家興表示，謝志偉領中華民國薪俸，卻認同國家被改名，更多次出言污辱國旗、國號，完全不適任中華民國駐外代表，是否已忘記外交官「使於四方，不辱國命」的使命與初衷？

林家興指出，憲法明訂我國國名是「中華民國」，外交部刻意置換為「中華民國台灣」，意圖更改國名，有失職責；蔡英文總統卻刻意推動、放任，恐影響我國在國際間的認同度，更會打擊我國專業外交人員的士氣。

林家興說，謝志偉如此不適格、不適任的駐外代表，外交部竟然還要護短？蔡英文總統也多次沉默、放任，是我國外交體系官箴崩壞、對外傷害國格的元兇，呼籲民進黨政府應立即撤換謝以謝國人。