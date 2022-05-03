外交部次長俞大㵢昨天赴立法院報告，提及「中華民國台灣是主權獨立國家，這是無庸置疑的」，遭藍曾銘宗砲轟搞不清楚國名，「你是肖ㄟ喔」。外交部今天表示，對立委近乎人身攻擊的言詞羞辱，外交部不以為然，「我們希望委員們回歸到理性問政」。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人歐江安回應媒體詢問時表示，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑。有關台灣主權地位，蔡總統於去年國慶演說已明確闡釋。

她引用蔡英文談話指出，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，我們的政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天「中華民國台灣」嶄新的樣貌。過去這72年來的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，也有不變的堅持，就是「確保主權、捍衛國土」。

歐江安強調，蔡總統於國慶演說中並提出「四個堅持」：永遠要「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。也就是說，中華民國台灣做為主權獨立國家，其主權當然屬於台灣2300萬人民。

她說，我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。

歐江安指出，我國政府本於自由民主憲政體制，尊重社會多元意見及立場。此外，台灣更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家。我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個駐外館處，包括大使館、代表處、辦事處等，並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質合作。此外，台灣國際戰略地位重要，在全球供應鏈供給、抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。

她說，外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託；未來將續以捍衛國家主權、維護人民尊嚴、爭取最大國家利益、提升我國國際地位。

歐江安強調，外交部的同仁在立法院依法接受備詢，但是我們的同仁三番兩次受到委員們近乎人身攻擊的言詞羞辱，外交部不以為然。「我們希望委員們回歸到理性問政，能夠給予國家文官應有的尊重；就像外交部的同仁無論立委們的政黨屬性，都很尊重每一位委員一樣」。