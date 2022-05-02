國民黨台北市議員第6選區（大安、文山）初選結果1日出爐，5名新人爭搶2席提名，由現任議員羅智強辦公室主任楊植斗、國民黨青年軍高揚凱勝出。羅智強昨（1日）也在臉書寫下心情，經過二天搶救，楊植斗逆轉勝贏得初選獲得了提名，有萬千的感謝，這三天的折騰我也累翻了，大家也累翻了。該篇貼文曝光不到一天時間，已有3.8萬人按讚、超過2500則留言。

根據《中國時報》今（2日）報導，根據北市國民黨部規畫，大安、文山將提8席，現任議員李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥及王欣儀無須初選，由於羅智強未爭取連任，新人有2席提名空間，登記角逐者有楊植斗、曾獻瑩、周家宏、高揚凱及徐正文，競爭相當激烈。歷經3天電話民調，初選最終由楊植斗與高揚凱勝出。

羅智強則是在臉書表示，有住在大安文山區網友告訴自己，為了楊植斗守了三天電話，緊張到吃了好幾顆胃藥，也有在路上遇到的民眾告訴說已經接到電話說他支持楊植斗，但還要繼續守著電話，看可不可以接到第二次，「是因為這點點滴滴大家對於楊植斗的愛護，才讓他從極度的劣勢逆轉勝贏得了初選」。而接下來的楊植斗要用1000倍、10000倍的努力贏得更艱難的大選。

資深媒體人趙少康也在該篇貼文留言表示，「相信植斗點滴在心頭，獲得的幫助越多，承載的責任越重，挑戰才剛開始，植斗加油」。其他網友則說「煎熬是值得的」、「加油！再加油！後面還有更辛苦的行程等著你」、「好的開始，是成功的一半」。