國民黨台北市議員第二梯次陸續辦理初選民調，今第6選區（大安、文山）結果出爐，新人在此區呈5搶2態勢，參選爆炸，最終結果由現任議員羅智強辦公室主任楊植斗、國民黨青年軍高揚凱勝出。立委賴士葆力挺的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩則以0.2個百分點飲恨，無緣通過初選考驗。

國民黨預計在大安文山區提名8席，現任議員有李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀，無需參與初選，羅智強則表態交棒給楊植斗。目前新人有接棒羅智強的楊植斗、曾獻瑩、周家宏、高揚凱、徐正文，爭取剩下2席空間，競爭相當激烈。

北市黨部指出，已於4月28日至30日進行電話民調，初選勝出者為楊植斗與高揚凱，根據黨內提名相關規定，5月中旬前，兩名新人將一併與現任議員，提報中央選策會核定。

根據國民黨新人初選民調結果，民調最高的前2位依序為，獲120％加權（青年、新人與公投協助）的楊植斗，平均民調為45.483％，接著是獲80％加權（青年、新人）的高揚凱，平均民調40.702％。

無緣獲提名的曾獻瑩，僅有20％的公投加權，平均民調為40.413％，與第二名相差僅有0.2個百分點，至於獲80％加權的周家宏，平均民調為19.267％，徐正文則是以50％加權，平均民調最終拿下15.397％。