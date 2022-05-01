台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，交通部提出「類火車」方案因應，引發各界質疑。照片一出來，被網友罵翻天，「有民進黨帶頭，什麼智障名詞都發明得出來」、「什麼鬼啦」、「智障政府」、「超過國民黨的智障黨」，也有人諷刺，「817選出來的政府怎麼會錯」、「類台獨」、「類建國」、「整個國家都在騙」！

交通部公路總局臨時設立12條類火車路線，在西部、東部與南迴線分別設立6條、3條、3條，停靠36站，總計開出716班次，提供近3萬座位運能。

更有網友在4月30日拍到「類火車」乘車照，透過照片可以看到，一輛遊覽車在火車站面前等待載客，旁邊還有員工舉起「類火車乘車處」的紅布條，引導民眾上車。

此圖一出，在PTT上被網友罵翻天，共蓋了1500層樓，實屬少見。包括「世界怎麼跟得上台灣~笑死人有夠智障」、「台灣人真好騙」、「有夠白癡」、「淪落成指鹿為馬的慘況」、「有民進黨帶頭，什麼智障名詞都發明得出來」、「什麼鬼啦」、「智障政府」、「超過國民黨的智障黨」、「這國家讓DPP搞的跟白癡沒兩樣」、「塔綠斑真的很會創新名詞、搞認知作戰」、「台灣之恥」、「麼垃圾政府」、「真的不要一直亂創造新名詞」、「智障到不知道怎麼嘴了」、「黨洗腦愚民大成功」、「沒臉笑別人了，這到底是什麼低能?」、「塔綠班們沒有智庫，都智障」、「都不會覺得丟臉」、「台灣之恥」、「把台灣人當白癡」！

也有人諷刺，「817選出來的政府怎麼會錯」、「87分不能再高了XD」、「好好笑好有才」、「黨說是火車就是火車啊」、「綠色黨就愛睜眼說瞎話」、「只要你不尷尬，尬尬的就是其他人」、「很嚴肅的幹蠢事真的很有笑點」、「類台獨」、「類建國」、「這就是文組亂玩」、「整個國家都在騙」！