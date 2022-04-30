民進黨籍雲林縣議員顏旭懋涉嫌擔販毒集團的金主，昨天遭屏東地檢署起訴，民進黨雲林縣黨部深夜召開縣執、評委會，決議立即開除顏旭懋黨籍，取消下屆縣議員黨內提名登記資格；民進黨廉政會主委邱駿彥今表示，尊重地方黨部裁決。

邱駿彥指出，顏旭懋的案子之前已列入廉政會討論議案，既然地方黨部已經做出處份，基於一事不二理，廉政會就不會再處理此案。

對於國民黨指走私毒品遭起訴的雲林民進黨籍議員顏旭懋是劉建國的「好央甲」團隊成員，「好央甲」執行長許百芳今表示，顏旭懋並非團隊成員，他們要求國民黨立即道歉並撤下所有網路傳播訊息。

劉建國辦公室則發出新聞稿指出，好央甲服務團隊執行長許百芳表示，好央甲遭受國民黨不實謠言毀謗，在此重申顏旭懋並非好央甲團隊成員，以正視聽以捍衛團隊名譽，要求國民黨立即道歉並撤下所有網路傳播訊息。

許百芳指出，清廉端正不從事任何違法行為，是任何一位民選的公職人員最基本要遵守的，不管是議員販毒或是張縣長胞兄特權打疫苗，張縣長胞弟「農業經營」名義違法濫墾濫伐，竊占國土地，只要違法都應嚴懲。

許百芳指出，屏東地檢署在去年12月偵辦漁船走私安非他命毒品案件，就已將顏旭懋列為共犯收押，國民黨當時並沒有提到劉建國立委與好央甲團隊，為何在民進黨徵召劉建國參選雲林縣長後，才來黑白講顏旭懋是好央甲成員，又說是劉建國親信，這樣的毀謗劉建國與本團隊名聲，國民黨此舉司馬昭之心人人皆知，一切都是為了張麗善選縣長而鋪路。

許百芳指出，更可惡的是在很多LINE群組上面，直言寫好央甲販毒，該照片上有雲林同鄉會黃銘得榮譽理事長、雲林夜市慈愛會陳鴻榮理事長、洪如萍代表、黃清財等人，這些都不是好央甲成員，僅用一張照片亂編劇情，如此惡劣行徑的傳播方式讓人深感不恥，他們將立即提告，揪出幕後藏鏡人。

至於被國民黨痛批，蔡政府的反毒宣示直接破功；民進黨立委許智傑表示，反毒一定是真的；就算是民進黨員只要滲毒絕對勿枉勿縱，政府不會包庇不會粉飾太平，民進黨會依法嚴懲，避免少數老鼠屎影響蔡政府反毒的決心。