隨著民進黨苗栗縣長參選人選出爐，國民黨人選仍在黨中央的審慎評估中，積極爭取黨內提名的苗栗縣議長鍾東錦，在議會本會期開議前一夜，寫了一篇文章，「做一個敢戰敢衝的國民黨人，一起打贏苗栗這一仗。」充分向黨中央交心，爭取黨的認同，希望代表國民黨打贏苗栗縣長選舉。

國民黨目前可能的縣長參選人選包括了鍾東錦、立委徐志榮及前水利會長謝福弘，曾經黨內民調是徐志榮領先，今年3月，身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦，邀約徐志營面對面懇談，鍾東錦以黨部主委身分詢問徐志榮，既然民調第一，可否就直接呈報黨中央，就由徐志榮出馬，但徐志榮當場表達並無意願。

在徐志榮多次表達自己無意願的情況下，鍾東錦才堅定心志要繼續爭取黨提名，但是黨中央的動作頻頻，讓有意出戰的鍾東錦、謝福弘等人無所適從，甚至鍾東錦有意公開宣布自己參加黨內初選的意願，都被黨中央派人勸阻。

鍾東錦在文中表示，作為國民黨苗栗縣黨部主委，對於綠營將會推出哪位參選人，他們都已做過各種模擬與推演，所有戰略都指向同一個目標，勝選，沒有其他選項。

鍾東錦坦承自己確實有缺點，但自己很努力地改正這些缺點，他也不是3、40年前的那個年輕人了，現在黨走到現在階段，選舉勝選是黨的重要課題之一，他願意代表黨出戰，也有信心勝選。

鍾東錦進言，這不是與綠營的一次縣長之爭，而是本黨內部必須面臨的精神再造，黨的前進，世代的交替，將不再以「傳承」為先，而是擇優從之。找出人民可以接受的候選人，而不是黨意可以指定的候選人，在本黨支持者逐漸凋零的現在，如果還不能有所覺悟，那麼漸次被時代所裂解，也是必然的結果。

鍾東錦認為今年是國民黨的重要存亡時刻，要一個恢復昔日榮光的國民黨？還是蠶食鯨吞掉國民黨的最後價值？因此，他大聲說出，「這一戰，我當仁不讓！」。