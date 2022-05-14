國內新冠本土疫情呈爆發式的延燒！台中市多所大學確診學生人數快速的攀升，靜宜大學宣布自5月16日起至29日，全校實施線上遠距教學演練。弘光科大則依教育部校園因應防疫授課方式調整實施原則，維持虛實混合上課方式，校方呼籲學生應做好自我防疫，避免加速蔓延。

弘光科大表示，該校於4月11日至4月17日已實施全校性遠距教學演練，5月8日起依據「教育部說明校園因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則」辦理。

弘光科大目前依據中央疫情指揮中心及教育部規定，在做好防疫措施前提下，生活及教學盡量正常化，維持虛實混合上課方式，防疫專責小組後續並將視疫情狀況作滾動式調整。

靜宜大學鑒於國內確診人數急遽上升，學生確診人數也不斷攀升，自16日起至29日止，全校實施線上遠距教學演練。自5月13日起不再公告確診個案校園足跡，仍將公告新增確診者數量及防疫措施，並執行例行性防疫消毒與確診足跡清消工作，以維護校園安全。