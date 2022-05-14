本土疫情延燒，台大今(14)日宣布，所有課程自即日起全面遠距教學至本學期結束。校方並強烈建議，期末考以線上方式進行。

台大表示，校屬5棟 (共同、普通、新生、博雅及綜合) 教學館教室僅提供原授課教師和助教錄製課程，學生請勿進入，以降低群聚感染的風險，相關因應措施將依中央宣布而機動調整。

台大提到，實驗或實作課程若必須到校操作，請將安全距離納入課程規劃考量，師生於實驗室時務必確實戴口罩，也請老師盡量採用數位化方式進行。

台大強調，期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如：提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。

台大說明，有關期末考評量方式，校方提供在家線上測驗、線上口頭報告及互評或線上實作演練等彈性辦理形式。

台大指出，教師可善用學校新一代數位教學平台 NTU COOL，上傳課程影片進行非同步之遠距教學及進行線上測驗；NTU COOL 亦與 UMeeting 會議軟體串接，會議僅開放課程成員實名制與會，便於教學與課程評量使用。