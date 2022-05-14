國內疫情持續升溫，專家預測國內疫情高峰將在下周到來，基隆市議會定期會也即將進入總質詢階段，但13日下午卻透過表決，通過將本會期的總質詢改為書面質詢。這同時也是全國第一個地方議會透過表決，將總質詢改採書面質詢。

基隆市議會13日下午，有議員提議，由於疫情下周即將進入高峰，為讓市府團隊能夠專心應對疫情，再者疫情嚴重，再開總質詢也有風險，因此提案將總質詢改為書面質詢。為此，基隆市議會自下午展開一場為時2小時左右的激辯。

贊成這項提案的議員認為，在總質詢期間，因為市長及市府一級主管都要與會，致使市長停開防疫記者會，也影響市府團隊防疫工作的進行，贊成將總質詢改為書面。

而反對這項提案的議員則是認為，總質詢改為書面，就等於流於形式，因為書面質詢只是各局處單位的報告。另一方面，議員是受民意委託問政，如此一來，不僅損害議員問政權益，也同時損害民眾監督政府的權益。更何況疫情並沒有嚴重到停開總質詢的程度，甚至議會也可以同意市長及部分與防疫相關的局處，在疫情緊急時，可以請假。

在激辯2小時、歷經2次休會協商，最後議會無法取得共識。原本議長蔡旺璉裁示交由程序委員會於14日進行討論，但有議員認為協商結果仍需送大會確認，蔡旺璉裁示唱名表決是否維持口頭質詢，最終基隆市議會以贊成8票、反對15票，將總質詢改為書面質詢。

經議事組統計，贊成維持口頭質詢有陳薇仲、何淑萍、王醒之、呂美玲、張淵翔、莊榮欽、宋瑋莉、韓世昱等8人。

贊成改為書面質詢有林沛祥、張秉鈞、張顥瀚、張之豪、蘇仁和、連恩典、童子瑋、藍敏煌、林旻勳、張芳麗、秦鉦、陳宜、莊敬聖、鄭文婷、鄭愷玲等15人。尊重大會決議有莊錦田、楊秀玉、陳明建、張耿輝等4人。