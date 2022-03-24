一項由俄羅斯草擬的援助烏克蘭提案今天未獲聯合國安理會通過，僅中國和俄羅斯投票贊成，其餘13個會員國棄權。此案並未提及俄國在這場危機中扮演的角色。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在投票後告訴安理會：「如果俄國關心人道狀況，就會停止轟炸孩童、結束圍城戰術，但他們沒有。」

俄羅斯否認攻擊平民。

安理會決議案需要至少9票贊成，而且俄羅斯、中國、英國、法國和美國無一否決，才能通過。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指控今天棄權的國家都是「為了政治目的」。中國常駐聯合國代表張軍則解釋中國投下贊成票的原因說，北京「強烈期望」立即停火，但推動停戰的同時，安理會「也應以積極、務實和建設性的方式回應人道危機」。

中國上月在安理會表決譴責俄羅斯侵烏案時棄權，西方國家視之為勝利。俄羅斯否決那項決議案。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天告訴安理會：「烏克蘭戰爭只能怪到俄羅斯頭上，俄國心口不一地否認事實的行為，只會繼續失敗。」

俄國是在法國與墨西哥撤回援烏決議草案之後，在安理會提出此案。法墨原本打算提出的草案批評俄羅斯在烏克蘭製造人道危機，但因預期會遭到莫斯科否決而徹案。（譯者：鄭詩韻：核稿：嚴思祺）1110324