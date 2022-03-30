俄烏開戰1個多月後，俄烏談判代表29日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪的面對面談判，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮今(30日)分析，他個人判斷，俄軍打下烏南的赫爾松後，就不會撤軍了，因為併入赫爾松，再來打下馬里烏波爾，對俄國而言就是廣義的「大克里米亞」，確保克里米亞半島不受烏軍的威脅。對此，前國安會副祕書長楊永明直言「這很有可能」。

郭正亮30日在網路節目「明亮看世界」中談及俄烏戰爭，他表示，俄羅斯打下赫爾松後，已經開始建立民政機關了，聽說掃雷作業也已經開始，也開始要播種了；當年俄國併入克里米亞後，烏軍就一直在赫爾松佈置軍事基地，跟俄軍對著幹。

郭正亮判斷，俄軍打下赫爾松後就不會撤軍了，因為併入赫爾松，再來打下馬里烏波爾，對俄國而言就是廣義的大克里米亞，確保水電供應無虞，和避免軍事上的對立威脅，可是這樣爭議就會很大，因為這和過去訴求兩個共和國獨立的談判方案不一樣。

楊永明接著表示，這說法是很有可能的，因為該地區廣義上來說叫克里米亞半島，而赫爾松和馬里烏波爾在地理上是和克里米亞島連結的，淡水、民生物資都是從這兩個城市運出供應的，所以俄軍勢必要打下這兩個城市，和實質佔領更北方的歐洲最大核電廠。

郭正亮進一步解釋，目前俄烏談判雖然出現一些進展，但俄軍要打下烏南地區克里米亞周邊的幾座城市，已經脫離原本的談判內容，頓內次克和盧干斯克兩個共和國獨立，至少還在原先的談判內容中，但當進軍情況超出當初談判內容，那烏克蘭要怎麼跟俄羅斯談？