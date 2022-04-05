G20將於20日在美國華盛頓舉行財長和央行行長會議，這是俄羅斯入侵烏克蘭後首次G20部長級會議。先前美國、加拿大與部分歐洲國家要求將俄羅斯排除於G20會議之外，巴西對此表達明確反對，俄羅斯能否出席會議仍未確定。由於G20成員對俄羅斯態度分歧，會後發布聯合聲明的可能性不高。

日本共同社消息稱，多名G20相關人士表示，預計該會議將放棄制定聯合聲明。因為有意見要求把俄羅斯排除在外，但擁護俄國的國家也參加會議，導致裂痕加深，似乎認為彙總成果性文件較為困難。

相較於過去由各國達成共識制定聯合聲明，本次G20財長會議可能改由主席國印尼總結所有成員討論結果，並予以公佈。印尼並不排除俄羅斯參加會議，有意見認為俄方會通過線上方式加入討論，不過也可能導致反對俄羅斯的國家拒絕一同出席。

報導稱，圍繞烏克蘭局勢造成資源價格高漲等議題，G20財長會議後接著召開的國際貨幣基金組織（IMF）相關會議也可能發表聲明。不過，俄羅斯將加入IMF會議，能否取得一致意見仍是未知數。