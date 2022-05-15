大陸江蘇省南京市一對情侶今年1月間將車停在公園約會，卻遇上一名「警察」稱他們親熱的行為已犯法，恐須被拘留15天，情侶檔一時慌張，竟給「警察」人民幣1萬元（約新台幣4萬3千餘元）意圖私了，事後才驚覺對方竟是公園保安偽裝的假警察。

據陸媒《江蘇新聞》報導，南京市一名李姓女子今年1月間與男友在車停在公園約會，卻突然有一名「警察」前來敲車窗，稱他們的行為擾亂社會治安，恐須被拘留15天，李女驚慌之下，便拿出皮夾塞1萬元人民幣給對方，希望能私了。

正當李女以為風波平息，又於3月間接獲一名自稱「保安局」的男子聯繫討錢，李女發覺事情不對勁，便緊急報警，尋求警方協助，果不其然，經警方調查才發現李女被騙慘了。

警方透過李女回撥電話，追蹤對方的行跡，順利將嫌疑犯逮回，該男到案後供稱，自己僅是公園的保安，平時負責公園巡邏，1月間發現公園內有輛車子詭異晃動，上前一看發現有對情侶在車內親熱，才以手機錄下畫面並敲詐。

當地警方訊後，認定男子涉及冒充國家工作人員招搖撞騙罪，將其移送法辦；警方亦呼籲，女子的行為並無違法，不可能被拘留，此外公家機關不會私下向民眾索取錢財，民眾若遇上身分不明的執法人員，可要求對方出示警員證，或是撥打報案電話求證，多一分留心即可預防受騙。