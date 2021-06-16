有些人擁有超群的聰明才智，態度積極上進，表現得有聲有色，令人欽佩不已。星座運勢網站「天蠍座不求人」分享，處女座、天秤座、獅子座的人非常聰明，實力堅強，又肯努力打拚，往往可以活出精采的人生，事業上也能做出一番成績，讓旁人難以超越。

▍第三名：處女座

處女座不但聰明，EQ也很高，他們不甘於平淡的生活，非常有野心，會努力打拚，闖出自己的一片天。他們擁有堅強的實力，平時為人低調，默默的把手邊的事情做到最好，而且他們的直覺敏銳，往往能在業界奪得先機，讓同行難以超越，先天的聰明加上後天的努力，讓他們的人生精采萬分。

▍第二名：天秤座

天秤座是兼顧魅力和實力的星座，他們擅長社交，懂得如何擴展人脈，相處起來非常舒服，有許多人願意和他深交，因此只要他肯努力，很容易就能擁有非凡的成就。他們就算做出成績也不會炫耀，認真起來讓人另眼相看，周遭的人無論如何拚命都難以超越他。

▍第一名：獅子座

獅子座擁有自信和實力，他們很清楚自己的人生目標，年紀輕輕就擁有人生的智慧，他們本來就有能力，又肯努力奮鬥，加上天生的好運氣，往往能活出精采的人生。就算偶遇逆境，他們也不會灰心，通常可以逆轉局勢，做出令人驚艷的成績，在業界佔有一席之地。