俗話說，喜歡一個人是藏不住的，就算嘴上不說，也會從眼神裡流露出愛意，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、處女座、摩羯座的人最會隱藏自己的情愫，碰到再喜歡的人都會先展示出自己的高傲和自尊，喜歡用刁蠻任性的姿態考驗對方，再決定彼此要不要在一起。

▍1.天蠍座

天蠍座是12星座中最冷漠的人，他們很少把情緒寫在臉上，即便是相處非常久的好朋友，也會受到天蠍座忽冷忽熱的對待。面對不熟悉的異性，哪怕雙方都有心動，天蠍座也會在初期表現得比較冷淡，保持一定的距離慢慢了解和試探對方，但這種高傲的姿態很考驗人，如果不是非常有耐心或擁有超大興趣，只會讓對方打退堂鼓。

▍2.處女座

處女座有時候不是真的冷漠，只是不會聊天，他們不喜歡把主動權交給別人，不管做什麼事情都喜歡把一切掌控在自己手中，特別是在愛情方面，他們總是在享受別人的愛意和付出，卻裝作習以為常、毫不在意的模樣，其實心裡早就樂不可支，只要對方足夠堅持，總有一天可以成功融化他們的心。

▍3.摩羯座

摩羯座天生我行我素，非常做自己，不會為了取悅任何一個人而活，因此在愛情中，他們的態度始終保持得很中立，不管遇見多喜歡的人，摩羯座都會克制自己的心，不會因為過度欣喜而顯得主動，也不會太冰冷讓人望而卻步，而且摩羯座還十分善於考驗人心，如果你能承受得住，摩羯座才會想進一步了解你。