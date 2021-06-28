做人大方不僅能創造好人緣，更是累積人脈資源的方法，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、獅子座、水瓶座、金牛座的人天生節儉，雖然平時對自己吝嗇，常常捨不得花錢，卻會對身邊在意的人超大方。

▍1.天蠍座

天蠍座的人對自己可以將就，但對在意的人卻是另一種態度，總是堅持給家人用最好的東西！對他來說，吃喝玩樂簡單就好，甚至不花錢用二手的也無所謂，如此一來才不會浪費錢。但他們對家人卻超大方，即便家人不要求，他們也會自己提供最好的物質享受。

▍2.獅子座

獅子座的人對朋友非常有情有義，在朋友有難的時候，他們必定會挺身而出，能幫就幫，熱情大方的性格相當討喜。對獅子座來說，友情是很重要的，甚至比愛情還不可或缺，因為獅子座太愛面子，他們無法忍受被朋友質疑，所以就連對待外人都很客氣。

▍3.水瓶座

水瓶座天性很大方，只要經濟條件允許，他們就不會在食、衣、住、行、育、樂上委屈自己。但是，在水瓶座經濟條件不夠支撐的情況下，他們卻寧願把自己放在最後，先幫助他人。因為水瓶座是急公好義的人，遇到身邊的人有困難，他們會毫不猶豫地幫助朋友渡過難關。

▍4.金牛座

若你覺得金牛座很小氣，只是因為他們不在乎你而已！在深入認識之後，就會發現金牛座其實很慷慨，尤其面對在意的人更是如此。正是因為賺錢不易，他們寧可日常自己吃粗茶淡飯，也會在特定節日請客帶朋友吃山珍海味，在自己能力所及的範圍之內，金牛座會盡全力招待朋友。