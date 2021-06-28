星座專家唐綺陽於官方頻道分析6／28～7／4星座運勢，雖然這一周沒有特別的行星進出，但過了夏至，太陽進巨蟹，和冥王星就會產生對分，意味著人們終於要把內心的不滿吶喊出來，這股吶喊的力量必定會造成社會動盪，必須特別注意。社會上很可能會興起改革的念頭，在與家人相處時，也容易產生衝突，讓一直以來存在的矛盾浮上檯面，這是一段讓人比較心煩意亂的時期，應痛定思痛、做出改變，好好整理自我的人生。

在禮拜二，金星、木星有150度相位，對金牛座、天秤座的人來說，有機會出現就要多加把握。火星也會在禮拜四跟禮拜六與土星、天王星有相位，牡羊座、天蠍座會遇到不少衝突，意外狀況連連，記得要小心應對。另外在下周日，太陽與土星也會有150度相位，獅子座人氣很旺，但很可能會吃不消，要多留意輿論風向。

在工作方面，巨蟹、獅子、射手、魔羯座的人會特別有感應，其中巨蟹座會很勞累，壓力破表，因為你們總是追求完美，建議好好養生。獅子座則要多多「停看聽」，在這段期間作任何決策都要三思，不能跟過去一樣隨心所欲，要更謹慎才行。在財運方面，建議白羊座一定要在本周有所行動，不能再以不變應萬變，天秤座則容易感到匱乏，或被削減預算，理財不可不謹慎。

重要星象：日冥對分中，金木150度相位，火星與土、天王有相位，日土150度相位

【工作注意：巨蟹、獅子、射手、魔羯】

巨蟹：自我要求高，能者多勞感到辛苦

獅子：不能隨心所欲，要謹慎決策

射手：適合動手整理，讓環境去蕪存菁

魔羯：努力加把勁，展現實力讓人看見

【桃花注意：雙子、處女、天蠍、水瓶】

雙子：多主動出擊，施展自己獨特的魅力

處女：接觸不同圈子，能夠激發好奇心

天蠍：感情的秘密爆發，戀情眾所皆知

水瓶：展現體貼與耐心，讓對方印象深刻

【財運注意：白羊、天秤】

白羊：金錢方面，要有所行動更加積極

天秤：容易感到匱乏，理財不可不謹慎

【健康注意：金牛、雙魚】

金牛：注意腸胃疾病，以及消化道問題

雙魚：受傷別輕忽，要慎防傷口感染