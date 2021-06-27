在全球疫情影響下，各行各業都逃不過衝擊，讓不少人紛紛希望另尋財路，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，生肖鼠、羊、雞、兔的人在7月上半月財運好到炸，只要能把握接踵而來的好機會，就能讓事業一舉站上高峰，連帶副業也能發展得有聲有色。

▍第四名：生肖鼠

在7月上半月，屬鼠的人會迎接一些新的工作機會，可能被外派出差或學習新的技能，若是自己當老闆的人，會遇到新的合作廠商，有機會嘗試全新的合作型態，過程中有突發狀況也能順利解決。投資方面，記得觀察有沒有長期效益的項目，若有則可以認真考慮投資。

▍第三名：生肖羊

屬羊的人在7月上半月會展現高度的工作效率，可能因做人成功而結識貴人，得到更多賺錢的機會。在企畫方面，會出現很多創意點子可以好好發揮，面對接踵而來的機會，你們除了要把握良機之外，也要替自己設定新的賺錢目標，有了動力自然會擴大格局、迎接財富，事業才能飛得更高更遠。

▍第二名：生肖雞

屬雞的人在7月上半月依然很奮鬥拚命，你們在工作上認真努力，並全心全意付出，將能順利看到好成績，付出多少就能收穫多少。除了在本業上財運豐盛，屬雞的人也有賺外快的好運氣，若同時有經營副業，會在這段時間突飛猛進。

▍第一名：生肖兔

屬兔的人若有自己做生意，可在7月上半月看到業績不斷攀升，同時累積更多的好名聲，這會使得接下來的工作運勢更加如魚得水，蒸蒸日上。若有想要轉職的朋友可以多打聽，會有好機會。投資方面，則會在家人介紹之下帶來好消息，建議尋找專業人士規畫比較有保障。