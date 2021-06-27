進入夏季，總給人熱情如火又朝氣蓬勃的印象，連帶讓人們的心情與精神也變得亢奮！搜狐網命理專欄點名，生肖牛、虎、馬的人從6月底起至7月底將會好運大開，可在事業上創造出好成績，更會迎來八方橫財，成功賺大錢。

▍1.生肖牛

屬牛的人向來性格沉穩，屬於一生運勢平穩，越老越有福氣的類型，但2021年是生肖牛的本命年，會因為「亡神」的影響，讓事業運下滑，難免會讓心情起伏不定，還可能爆發出牛脾氣，不過從6月底到7月底期間，亡神的影響越來越弱，生肖牛的心態也恢復正常，只要力挽狂瀾，趁機突破職場上的障礙，就能翻轉運勢，在職場上迎來大筆正財。

▍2.生肖虎

屬虎的人有氣度、有智慧，財運向來不弱，他們是能夠做大事賺大錢的人，生肖虎的一生財庫豐盈，偏財運也不錯，因此錢賺得多、花得也多。在6月底到7月底期間，生肖虎在夏季精神大好，在職場上的聲勢虎虎生風，同時受到財神眷顧，天降橫財大賺特賺，喜訊不斷。

▍3.生肖馬

屬馬的人今年因為犯太歲，導致付出與收穫難以成正比，生肖馬從過年以來就忙於職場，雖然他們做事風風火火，充滿熱情，可是付出卻看不見成績，讓他們心急如焚、擔憂不已。好在從6月底到7月底期間，生肖馬的人好運逐漸到來，在避開太歲之後將信心大增，同時可打開財庫，喜迎八方橫財，瞬間暴富。