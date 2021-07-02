萬海(2615)股價一飛沖天，昨天站上353元歷史新高價，達到必須公布自結損益，5月每股盈餘2.45元，連同4月，兩個月獲利超過半個股本，前5月獲利更逾一個資本額。

萬海6月從170元附近再次噴漲，昨天股價已經翻倍，被要求公布5月財報，5月營收151.92億元，年增188.63％，稅後淨利54.32億元，年增1754％，每股盈餘2.45元。而4月每股盈餘2.75元，4、5月每股盈餘合計5.2元，而5月因為全球塞港加劇，導致船期延誤，部份貨物裝船與營收會遞延到6月，5月獲利較4月略減，但6月有機會再次提升，第2季EPS將挑戰8元。累計前5月獲利超過260億元，每股盈餘11.82元，萬海今年只能用爆賺形容。

7月進入海運旺季，且美國已經展開全面施打疫苗，法人認為，美國解封後預期零售消費將有噴出的表現，貨櫃航運旺季加上美國解封行情，貨櫃航運的美國線運輸需求將更為強勁，會成為全球貨櫃運價持續上漲的強力火車頭，運價第3季還會見到更高點，且全球各航商紛紛宣布將加收旺季附加費，第3季航商的獲利可期。