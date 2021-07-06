全球船舶供應吃緊使航運價格加速飆升，為部分航運股寵兒帶來好兆頭，摩根大通和TS Lombard點名數家航運與貨櫃公司為首選股票。

貿易快速復甦，以及對大宗商品的強勁需求，意味著更多貨物需要運輸，但今年全球供應鏈卻因為一連串的問題而嚴重受阻。

超級貨櫃船長賜輪今年4月受困在蘇伊士運河，使其交通中斷了近一周。蘇伊士運河是全球最繁忙的水路之一，承載約12%的全球貿易。

除了長賜輪之外，全球貿易亦面臨其他干擾。摩根大通分析師在最近出具的報告中指出其他的供應瓶頸，如塞港，以及貨櫃和船舶短缺。報告指出，尤其是深圳鹽田港事件，可能演變成蘇伊士運河事件2.0，導致運送延誤、貨櫃周轉時間延長，以及貨櫃短缺和調度問題。

鹽田港是全球最繁忙的港口之一，近來該地區因疫情升溫，導致港口運作嚴重延宕，進而推升航運價格。

隨著世界部分地區從疫情中復甦，消費狂潮湧現使全球貨櫃陷入短缺，帶動貨櫃價格大幅上揚，並導致從亞洲運往其他地方的船貨大量延誤。

隨著中國需求反彈，大宗商品價格一路飆升。經濟與投資策略研究公司TS Lombard表示，船東從蓬勃的大宗商品貿易中受益。今年以來，船舶收入一直處於10年來最高。高達約72%的全球鐵礦砂被運往中國，也為航運業帶來提振。該研究公司並表示，塞港使船舶供應受限。

這個問題短期內可能無法獲得解決。摩根大通分析師表示，新船隻的訂單「最快」要到2023年才能交付。

需求高漲和供應吃緊將帶動船舶價值上揚。因船舶能產生現金流，所以航運公司視之為資產，而船舶價值上漲將推升航運公司的資產淨值，這也將帶動股價走高。

摩根大通在其6月發布的報告中點名中國貨櫃和運輸公司中遠海運，以及東方海外貨櫃航運（OOCL）母公司-總部在香港的東方海外公司，為其航運股首選。

TS Lombard在6月發布的報告中則點名在那斯達克掛牌的Star Bulk Carriers、挪威的乾散貨航運公司Golden Ocean、在紐約證券交易所掛牌的Genco Shipping、美國航運公司Eagle Bulk Shipping和總部在雅典的Diana Shipping為首選股票。