香港交易所6日公布決定縮短首次公開招股（IPO）結算週期，最早於2022年第四季實施T+2，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況，並鞏固香港作為全球集資市場的地位。

為此，港交所將會落實推出全新平台FINI（Fast Interface for New Issuance），以全面簡化及數位化香港的IPO程序。如有需要，港交所稍後亦會就《上市規則》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。

港交所行政總裁歐冠昇表示，「我們很高興看到今次推動首次公開招股結算程序現代化的建議獲得市場廣泛支持。FINI未來可縮短新股定價與開始交易之間的周期，提升市場效率。」

港交所去年11月就FINI框架諮詢市場意見，結果收到49份市場參與者的回應，90％均支持引入FINI。絕大部分回應人士同意FINI可減低市場風險、提升效率、使參與者的互動更現代化。

香港上市的新股現行T+5結算週期，而FINI框架諮詢文件建議將有關週期縮短至T+1。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，港交所將落實推展FINI作為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用T+2結算週期，發行人可因應需要提出採用T+ 3或更長的首次公開招股結算期。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過FINI這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准及納入股份等各個流程當中相互協調。

前港交所行政總裁李小加曾經指出，目前香港的新股上市交易日距離定價日通常長達5天（T+5），而很多國際市場都可以做到T+1，如果遇到造成市場波動的國際大事發生，香港的結算週期肯定會令新股市場價格反應滯後，影響市場效率。