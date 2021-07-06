全球供應鏈瓶頸迄今仍未見緩解，繼一系列問題嚴重影響後，貨櫃短缺、港口堵塞等問題依然嚴峻，推升運價頻創新高，貨櫃三雄等航運族群股價屢破歷史新高；摩根大通（JP Morgan）和研究公司TS Lombard在近期的報告中分別點出幾檔，在供應鏈瓶頸的背景下，最有可能受惠的航運股。

航運股自今年年初暴漲至今不停歇，隨著全球需求飆升，先是受美國西岸港口擁塞衝擊，3月蘇伊士運河事件導致全球航運癱瘓近1周，如今鹽田塞港對供應鏈的衝擊不亞於蘇伊士運河事件，將進一步加劇出貨延誤、貨櫃短缺等問題。

《CNBC》報導，摩根大通分析師指出，4月長賜輪橫堵蘇伊士運河，導致這條全球航運承載量最高的航道之一癱瘓，全球貿易受到了相當程度的影響，供應鏈瓶頸的問題仍在持續，「然而鹽田塞港可能將成為蘇伊士運河事件2.0，對貨櫃短缺、交貨延誤等問題雪上加霜」。

研究公司TS Lombard表示，隨著大陸需求復甦力道愈發強勁，大宗商品價格節節攀升；此外，疫苗接種率穩步提升，對全球經濟復甦也起到推波助瀾的作用，即便價格波動劇烈，今年石油、木材等大宗商品的需求仍高漲。

基於上述所言，航運業受惠貿易量回升，獲利創下約10年以來新高，其中以亞洲的礦物和穀物，以及大陸大規模增加鐵礦和煤炭的庫存為大宗；全球多達72%的鐵礦被運往大陸，進一步推動航運業的發展。

鑒於需求熱絡、供應瓶頸持續，TS Lombard表示，由於港口堵塞，船舶被迫停滯，進而影響船舶的供應，推升船舶價值上漲，因此船舶數量也被視為衡量一家航運公司獲利能力的資產；而摩根大通分析師亦表示，新船的訂單最早也要等到2023年才可交付

在2家公司近期所發布的報告中，分別挑選幾檔看漲的個股，摩根大通看好大陸的中遠海控和總部位於香港的東方海外；另外，TS Lombard則是相對看好散裝航運公司，如在美國上市的希臘散裝航運巨頭Star Bulk Carriers和Diana Shipping、挪威的Golden Ocean、以及美國航運公司Eagle Bulk Shipping。