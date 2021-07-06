中國在去年首次超越美國，成為歐盟最大的交易夥伴，但在對華態度上，歐盟政界近來趨於跟美國靠近，引發歐盟商界的廣泛擔憂。而在當地時間7月5日由近60名歐洲大型跨國公司巨頭組成的商業遊說團體「歐洲工業圓桌會議」（ERT）公佈一份文件中，就向歐盟政界人士喊話，希望能加強對華合作，而不是像一些追隨美國腳步、限制對華商業聯繫的政界領導人主張，將中國拒之門外。

據大陸觀察者網報導，歐洲工業圓桌會議也在文件中駁斥一些歐洲領導人稍早呼籲，指出這些領導人希望歐盟通過加強自主生產能力、地緣政治地位，讓歐盟從美國、中國獲得更大的「戰略自治」。但ERT也警告，堅持經濟自治可能會適得其反，反而帶給全球供應鏈製造壁壘。此外，還敦促歐盟不要利用新冠疫情的經濟衝擊，以保護主義的方式來擴大歐洲製造業和政治自治。

「歐洲工業圓桌會議」是由近60名來自總部位於歐洲的大型跨國公司首席執行官和董事長所組成。例如德國汽車製造商BMW和戴姆勒公司、能源巨頭荷蘭皇家殼牌集團、法國道達爾能源和義大利埃尼公司，以及英國製藥公司阿斯利康和葛蘭素史克，成員所在的公司在美國、中國都有大量的業務和投資。