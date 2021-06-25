除了物質上的富有能替人們帶來快樂，心靈上的滿足也相當重要！搜狐網命理專欄點名，生肖牛、馬、狗的人在6／26～7／8期間，不僅有財神登門送喜，更能迎接桃花入命，可望迎接愛情事業雙得意的人生。

▍1.生肖牛

屬牛的人之前命中有凶星闌干作亂，導致財運一般、流年不利，在6／26～7／8期間，生肖牛的人有喜鵲登門送喜，走「六合貴人」之大吉運，運勢持續攀升，往後將會行大運、發大財，不僅正財連發，橫財也不斷，只要加倍努力工作，不用多久必定能買房買車，過上富貴如意的生活，同時他們桃花運旺盛，單身者建議多參加聚會，有望遇到心儀的人順利脫單。

▍2.生肖馬

屬馬的人聰明靈活，為人處世睿智又冷靜，因此人緣很好。在6／26～7／8期間，生肖馬的人走「六合貴人」之大吉運，會有財神登門，屆時事業發展將會十分順利，此時把握住時機便會生意興旺，另外，他們桃花入命，單身者有望在朋友的幫助下邂逅真愛，彼此之間的感情會神速進展。

▍3.生肖狗

屬狗的人頭腦聰明，為人真誠、樂觀積極。在6／26～7／8期間，生肖狗的人出納官得天德、紅鸞吉星加持，桃花朵朵開，身邊會突然出現很多異性追求，只要主動迎接桃花，就會找到真愛，有機會成就甜蜜美滿的婚姻。同時，他們能夠得到貴人扶持，事業如日中天，只要努力奮鬥，不管是正財還是橫財都能輕鬆入袋，開啟屬於自己的富裕生活。