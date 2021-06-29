有些孩子天生是父母的幸運星、財神爺，出生後能提升家運，運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，生肖屬猴、牛、豬的孩子能幫家裡帶來福氣和財運，出生後讓家人的運勢越來越順遂，他們聰明又懂事，而且非常孝順，長大後事業發展蒸蒸日上，成為父母的驕傲。

▍1.生肖猴

屬猴的孩子天生就很聰明，而且很乖巧，會自動自發的完成自己該做的事，在學校他們成績通常都名列前茅，對師長和同學態度都很好，是大家眼中的好孩子。他們做事有分寸，不會給家裡惹來麻煩，甚至還能幫家裡帶來福氣，提升家人的財運，整體家運越來越旺，全家人過著幸福的好日子。

▍2.生肖牛

屬牛的孩子性格正直，給人憨厚的印象，他們是天生的富貴招財星，出生起就能幫父母帶來福氣和財運，他們很重感情，對朋友講義氣，人脈很廣，做事風格大膽，卻非常細心，辦事能力強、又有貴人相助，事業上能有所成就，順利賺大錢，財富累積越來越多。屬牛的孩子會飲水思源，懂得孝順父母，賺來的錢不會獨佔，對家人出手非常大方，家裡經濟狀況將更上一層樓。

▍3.生肖豬

屬豬的孩子天生聰明伶俐，不用大人操心，他們能幫家裡帶來福氣，對父母孝順，又會主動照顧兄弟姊妹，家裡有屬豬的孩子在，能讓父母輕鬆不少。另外，屬豬的孩子還能帶來「聚寶盆」般的超旺財運，只要家裡有他們，家人賺錢就能順順利利，財富累積迅速，生活富裕又順心。