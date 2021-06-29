宅在家上班的日子，不知不覺已經來到7月，而全台三級警戒也已延長至7/12，進入新月分能否帶來新希望？吠陀占星老師李靜唯分析，7月事業最旺的是吠陀占星裡的處女、感情最旺則是吠陀占星裡的水瓶、射手，至於財運，僅有巨蟹勉強吉凶參半，其餘的人皆不好，顯示出「大家在7月要有勒緊褲帶的心理準備」。而在吠陀占星中，12星座的日期會稍有不同，八成以上的人會是西洋星座的前一個星座。
吠陀占星日期請參考以下對照：
牡羊座：4/15〜5/14
金牛座：5/15～6/14
雙子座：6/15〜7/14
巨蟹座：7/15〜8/14
獅子座：8/15～9/14
處女座：9/15〜10/14
天秤座：10/15〜11/14
天蠍座：11/15〜12/14
射手座：12/15〜1/14
摩羯座：1/15〜2/14
水瓶座：2/15〜3/14
雙魚座：3/15～4/14
【7月事業運最旺：處女、金牛】
▍處女座(吉)
原本還在緩慢進行的工作或是正在摸索的內容，將能夠有機會加快腳步進行，李靜唯老師提醒處女座的朋友，7月要特別注意細節，才不會與成功擦肩而過。
▍金牛座(偏吉)
工作方面可能會遇到同事或其他人給你意見，但因為有點模糊不清，讓你反而不知從何著手，李靜唯老師提醒金牛座的朋友，7月份只要靜下心來，就能讓你更有靈感。
▍天蠍座(吉凶參半)
工作方面的疲憊感會上升，是因為你會感受到要做的事情變多了，要處理的內容也會變得複雜許多，你需要更集中精神，才能夠有清晰的思路面對工作上的難題。
【7月感情運最旺：射手、水瓶，感情要小心：雙魚】
▍射手座(吉)
身處在戀情之中的你，在7月有更多的時間可以陪伴家人，彼此之間的寬容度會增加，就算是平淡的夫妻生活，製造驚喜也能為你們的情感加分。
▍水瓶座(吉)
7月起，對方開始懂得為你分擔壓力，情感基礎會越來越穩定，彼此之間的默契以及共識也會越來越明朗，可以考慮更進一步發展。
▍牡羊座(吉凶參半)
感情方面，雙方的情緒都容易不穩定，如果太執著於自己的想法，很容易引發口角，如果工作太忙的話，彼此會減少見面，但是你們的身邊可能會出現愛慕者。
▍雙魚座(凶)
工作上的壓力與突發的狀況，讓你感覺喘不過氣，偏偏又無法得到另一半的理解，對你而言，是很沉悶的感受。
【7月財運要小心：摩羯、天秤、雙子】
▍巨蟹(吉凶參半)
如果先前有努力的話，也許7月會有額外的獎金收入，但是可能還是無法補足這個月的財務缺口。
▍摩羯座(偏凶)
7月的財運偏弱，但是你依然具有冒險的精神，建議還是要多觀望，避開一些高風險投資會比較好。
▍天秤座(偏凶)
7月如果無法好好控管自己的購物慾，可能會增加很多花費，而且除了你預期的開銷之外，還會增加許多預期之外的支出。
▍雙子座( 凶)
表面上看上去好像有一些賺錢的機會，但是很容易遇到陷阱，可以的話最好能夠多尋求專家的意見，否則7月很容易有入不敷出的壓力。
【7月健康運要小心：獅子】
▍獅子座(凶)
本身有慢性疾病的人要特別留意，容易在7月發作，此外也要注意心臟與牙齒相關的疾病。
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