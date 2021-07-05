蘇伊士運河管理局（SCA）與「長賜輪」（Ever Given）船東和保險公司達成和解協議，長賜輪預計7日離開埃及，為3月稍晚發生的蘇伊士運河卡船事件正式畫下句點。

蘇伊士運河管理局與長賜輪的日本船東正榮汽船和保險公司在4日達成和解，埃及准許長賜輪在7日離港。蘇伊士運河管理局表示7日將舉行和解簽約儀式，屆時長賜輪將獲准離開。

蘇伊士運河管理局主席拉比耶（Osama Rabie）日前透露，埃及與長賜輪船東簽定保密協議，雙方達成最終和解。

代表正榮汽船和其保險公司的倫敦法律事務所Stann Marine律師皮爾莫哈梅德（Faz Peermohamed）指出，「很高興事件有好的進展，並且達成正式協議。」皮爾莫哈梅德並未透露和解協議的細節內容。

長榮海運承租的巨型貨櫃輪長賜輪3月23日在蘇伊士運河擱淺，堵住歐洲和亞洲的重要航道，造成全球貿易中斷，6日後才成功脫淺。長賜輪脫困後一直被扣留在埃及，主管機關要求船東支付損害賠償金後才願意放行。

蘇伊士運河管理局最初向正榮汽船索賠9億美元，包括損失的運河通行費、長賜輪脫淺作業成本，以及名譽損失等，但賠償金額後來降至5.5億美元。

蘇伊士運河管理局原先主張，長賜輪堵塞運河令埃及每日流失1200萬至1500萬美元收入。航運數據公司勞埃德船舶日報（Lloyd's List）4月指出，長賜輪擱淺造成全球貿易每日損失96億美元。

根據埃及官方數據顯示，蘇伊士運河管理局在2019/2020財年為埃及賺進逾57億美元收入。

儘管蘇伊士運河發生長賜輪卡船意外，但2021年上半年蘇伊士運河的收入仍站上30億美元，較2020年同期增加8.8％。