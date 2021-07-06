駐日代表謝長廷5日宣布，日本將要捐贈台灣的100萬疫苗，預計將在7月中出貨。中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，再次感謝日本政府、美國政府與立陶宛對於台灣有非常多的協助，至於此次贈送的100萬劑疫苗，詳細狀況等日方明確說明，後續有確定時間就會跟民眾報告。

永齡基金會﹑台積電購買BNT疫苗，外媒曾報導兩家企業已和上海復星達成初步協議；國台辦也針對此事發言。中央疫情指揮中心今表示，希望民間團體採購可以順利，指揮中心維持「不評論、不說明」，期盼讓企業可順暢地進行，「中國政府實在不應該太多指導」。

日前國台辦表示，上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在大陸及港澳台地區的獨家商業權益，作為台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方；台灣有意願（購買疫苗）的縣市、民間機構或企業可以依照正常商業規則，向上海復星醫藥集團洽購疫苗，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗」。