日本捐贈的第二批AZ疫苗將於後天抵台，衛福部長陳時中今天再次向日本表達感謝，同時也宣布我國自購的AZ疫苗，明天也會抵達台灣，將有助於開放更多年齡層人士接種疫苗。

陳時中今天說，非常感謝日本政府再次提供一百一十三萬劑疫苗，我國政府對此是非常感謝，目前我國疫苗接種已達一成的覆蓋率，這次再增加一百多萬劑的疫苗，相信對防疫有相當大的幫助。

陳時中指出，能促成第二批疫苗來台，除日本政府的善意外，也要感謝外交部以及駐日代表謝長廷的努力，還有許多第一線的外館同仁，他們一直都很努力，指揮中心對此相當感謝。

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，日本政府繼6月4日提供我國124萬劑AstraZeneca疫苗，再提供113萬劑AstraZeneca疫苗予我國人使用。該批疫苗預定於7月8日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，日本政府再度伸出援手追加這批COVID-19疫苗，將有助於提升我國疫苗涵蓋率，並给予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向日本政府與人民至上誠摯謝意。