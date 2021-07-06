醫師蘇偉碩與台灣科技大學教授陳致曉共同發起「給我異苗行動聯盟」，怒批總統蔡英文頑冥拒絕購足國際疫苗，把國人性命賭在不知成效、三期驗證方法已遭美國食藥署否決的本土疫苗上。為了替染疫而身故的600多名同胞討公道，也為台灣民眾爭取生存權，發起繞行總統府官邸行動，表達憤怒。

「給我異苗行動聯盟」近日成立粉專，並發表疫苗正義行動宣言為「為所愛的人鬥爭」，捍衛國人生存權，並將在10日13：30至15：30於總統官邸周邊道路展開繞行活動，向總統蔡英文表達憤怒。

宣言提到，冠狀病毒疫情已造成600多人命喪失、醫護人員疲憊、人民生計受嚴重衝擊。在此急難，更令人憂心的是，政府的抗疫主軸似乎對抗的是「國民認知」而非「病毒」。

陳致曉特別提到，在註冊本粉絲頁時，臉書將「疫苗」設定為敏感字彙，「是因為唐鳳不讓我們以「疫苗」在fb上註冊粉絲頁」，才將行動名稱改稱為「異苗」。

宣言指出，國人的自律，為政府爭取長達1年的時間來充分準備疫情衝擊。然而，政府「世界怎麼跟得上台灣」的驕傲自滿，在編列1兆5000億防疫預算的「超前佈署」後，竟仍使台灣面臨「疫苗稀缺」、「普篩能量不足」的窘境。「疫苗稀缺」不只造成台灣染疫死亡率飆高，亦已產生親友偷打、權貴插隊之特權亂象。

宣言表示，若非去年10月前行政院長林全欲購3000萬劑BNT疫苗遭不知名勢力莫名阻斷，台灣應已憑藉高疫苗施打率，來避免600多條人命的無端犧牲。相較於新加坡、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓皆開放且鼓勵民間進口疫苗。台灣政府竟對企業界與宗教界捐贈疫苗行動，多有刁難、拖延，甚至表示感到「困擾」。

聯盟強調，能認同本土疫苗的重要性。然而，「為了疫苗而犧牲人命」實為本末倒置。「未將變種病毒列入實驗」的本土疫苗，更不足以對抗已在台灣肆虐的諸多變種病毒。政府公布之「免疫橋接」EUA認證標準，更已遭FDA否決。但是，在本土疫苗尚未完成二期實驗之前，政府緊急下單1000萬劑。

聯盟更提到，繼中研院院士陳培哲因「蔡英文介入專業審查」而請辭，政府不尋常地撤換半數國產疫苗審查委員。在蔡總統指示7月初開打本土疫苗後，各工業區與學校相繼調查「有意施打國產疫苗名單」。「政治凌駕專業」也將逼使全民在缺乏國際認證疫苗的情況下，「被迫自願」成為國產疫苗白老鼠！

聯盟因此提出7大主張：

1、 政府立即加購足量國際疫苗。

2、 撤除行政障礙，立即開放、授權民間進口國際疫苗。

3、 本土疫苗未經國際認證，不得對全民施打。

4、 公開本土疫苗審議資訊，讓科學證據決定本土疫苗成敗。

5、 公開疫苗接種順序審議資訊，以專業倫理落實分配正義。

6、 公開去年致使林全購買疫苗破局的會議紀錄與往來公文。

7、 公開造成防疫破口的3＋11會議紀錄與決策過程。