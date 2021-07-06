政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統率先在離島試辦，未來目標在全台開放使用，並讓大家上網登記表達接種意願。新北市長侯友宜今表示，現在疫苗絕對不夠，是否能夠讓疫苗設計有選擇權，中央要多思考，若要讓民眾有疫苗選擇，中央就應該全力以赴，讓疫苗進來的種類多一些。

侯友宜說，現在疫苗是絕對不夠，是否能夠疫苗設計能否有選擇權，中央要思考，最重要疫苗要夠 、品質要好、速度要快，若要讓民眾多幾種疫苗選擇，疫苗進來的種類要多，中央應該要全力以赴做好這部分。

另外，研考會主委林豐裕也透露，唐鳳上周有聯繫新北，談了約20、30分鐘，唐鳳主要針對設計架構、概念做說明，雙方也交換各種想法，包括行政作業上接種站的行政規畫，可以提供哪些參數等，至於未來如何整合，中央新北整合的努力方向都是希望讓市民有最方便的系統為目標。

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