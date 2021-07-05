台北市長柯文哲將開放北市7醫院免費進行PCR篩檢，新北市長侯友宜5日被問到此事時表示，新北從5月17日開始，21處社區篩檢站都有提供免費PCR服務。

新北市衛生局表示，新北市目前有39處篩檢站，扣除18家責任醫院，21處篩檢站都提供免費PCR篩檢服務。