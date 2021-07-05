台北7大醫院免費PCR 侯友宜：新北從5月起21處社區篩檢站都是免費 16:072021/07/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北7大醫院免費PCR 侯友宜：新北5月起21處社區篩檢站都是免費。(新北市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲將開放北市7醫院免費進行PCR篩檢，新北市長侯友宜5日被問到此事時表示，新北從5月17日開始，21處社區篩檢站都有提供免費PCR服務。 新北市衛生局表示，新北市目前有39處篩檢站，扣除18家責任醫院，21處篩檢站都提供免費PCR篩檢服務。 環南市場明復市持陰性PCR才放行 會長：攤商準備好了 柯文哲下令7醫院開放民眾免費篩檢 不限台北巿民 #免費 #PCR #篩檢站 #21 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 70歲以上長者明日預約疫苗 侯友宜：多元服務一定打得到 15:292021/07/05 生活 虎林專案再增1確診 4138份PCR報告出爐 累計32人染疫 10:292021/07/05 生活 唐鳳疫苗預約系統將公布 侯友宜：目前仍採新北系統 11:462021/07/05 生活 北市7醫院擬免費PCR 陳時中：醫師評估後可做 15:102021/07/05 生活 北市府11時會勘中正區篩檢站 居民怕爆：看新聞才知道 09:462021/07/05 生活 804添2確診 鄭文燦：清零才能營運 04:102021/07/05 地方新聞 批發市場＋9 傳統市場攤商打疫苗 04:102021/07/05 焦點要聞 北市7醫院將開放免費普篩 明起上網預約 15:032021/07/05 生活 侯友宜抗疫成功秘密曝光 媒體人指關鍵在這4個字 13:442021/07/05 政治 苗栗縣今增2確診 為新北確診者回家探親傳染 14:532021/07/05 生活 新北確診創新低 無不明感染源 15:392021/07/05 生活 生活熱門新聞 不斷更新》國家警報響！高雄等3縣市豪大雨 準烟花颱風逼近雨彈開炸 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 桃園連續4日增3確診 804醫院再添1染疫 - 生活 接種疫苗後死亡3天增21件 指揮中心：2例為莫德納 - 生活 柯文哲下令7醫院開放民眾免費篩檢 不限台北巿民 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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