北市疫情連環爆，自批發市場、虎林專案，都執行大規模PCR篩檢，但因造冊、設籍等問題招致民怨，市長柯文哲5日上午在市政擴大會議下令，北市7醫院將開放一般民眾免費PCR篩檢，不用設籍北市、免造冊，是自北市宣布免費施打疫苗後，新一創舉。

柯文哲4日說，5月15日前台灣做PCR檢驗的能力很差，自北榮到苗栗電子場篩檢時才顯現台灣有能力，6月中旬具備大規模PCR篩檢能力。另外柯文哲也在6月16日喊出「即使沒疫苗，給他一個月北市能清零」的豪語。

北市府發言人陳智菡表示，柯市長在會議中指示，北市規畫開放7家醫院供一般民眾免費PCR篩檢，可受理非設籍北市的民眾，需先上網預約並持健保卡前往，詳細規畫下午3時30分北市防疫記者會會說明。

據了解，北市府計畫的7家醫院中，已知的包括市立聯合醫院和平、中興、仁愛、忠孝院區，以及關渡醫院、萬芳醫院，6日起可網路預約，篩檢經費為災害準備金及4億多元的民間捐款。