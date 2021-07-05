台北市長柯文哲5日宣布，北市7家醫院7日開放全民免費PCR篩檢，柯文哲說，當然不能一下湧入2000人要做PCR，所以上網預約制是為控制人流，不是隨報隨做，太多也不行，經費會先用災害準備金，用完再想辦法。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，應由自治會監測攤商居家快篩，否則大規模PCR是很大負擔。柯文哲回應，在疫苗沒發明前，這個策略是對的，在歐美國家有做，政府每周發1盒5支快篩劑，自己快篩，有問題再去醫院報到，但現在有了疫苗，每周也經不起1萬人PCR篩檢，這會搞死人，所以他在北農、環南市場採先打疫苗再PCR，全部人都打疫苗可免麻煩。

對於北市府遭疑PCR篩檢慢，從決定到成立篩檢站有時間差，當初沒用PCR篩檢，是因考量大規模普篩會有經費問題，柯文哲坦言「這些都是」，台灣5月15日前幾乎不做篩檢，大規模PCR篩檢也沒建立，萬華一開始要普篩，也是臨時從廠商的倉庫裡去搬，因台灣只外銷、沒買過，市面上沒有普篩，所以起初又做快篩及PCR，讓很多樣本塞車，有時間差才有校正回歸。

柯說，台灣有大量PCR能力是北榮到苗栗電子廠第一次做了之後，6月中開始有能力，北市也是看北榮的SOP方法而學起來，一步步建立，沒什麼對錯，武器不同時，戰術就跟著變，講穿了就這麼簡單。