教育部今天表示，全國公私立幼兒園之教職員工約7萬2790人，及兒童課後照顧中心服務人員約3425人，已列為高中職以下教職員工第一波施打對象，並已完成造冊，預計於7月8日配送莫德納疫苗至各直轄市、縣市指定配送地點後，即可進行施打。

為協助各教育階段學校及幼兒園因應新冠肺炎疫情擴散，衛生福利部疾病管制署公佈公費疫苗優先接種對象，教育部已爭取將「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第七類施打對象。

教育部表示，考量多數私立幼兒園未有暑假，且於7月後皆持續提供家長送托服務，兒童課後照顧服務中心則為提供家長暑假期間照顧其子女之需求，因此該等教育場域主要提供服務之人員接種疫苗可以間接保護幼兒或學生，爰列為優先施打對象。

目前教育部已請各直轄市、縣（市）政府自行擇定以有衛生福利部疫苗配送經驗之醫療院所、地方衛生局等至多2個疫苗配送地點，俟7月8日疫苗配送到其指定地點後，地方政府即得自行配送至轄內其他醫療院所或施（快）打站進行後續施打。

目前各地方政府已開始規畫幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員疫苗施打地點（如學校、地方醫療院所），又為避免群聚，教育部已請各縣市規畫施打地點朝多點展開，以提高施打效率，並請各地方教育局（處）每周定期將已完成疫苗施打之對象及人數回報國教署，以協助幼兒園與兒童課後照顧中心人員盡速完成施打，提升其保護力。