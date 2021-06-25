俗話說，愛情是最高級的化妝品，因為談愛情使人心情愉悅，自然能讓女人由內而外變得更年輕漂亮！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，巨蟹座、水瓶座、天蠍座、金牛座的女性今年桃花朵朵開，可望在夏末秋初的時期順利脫單，遇到一輩子的真愛。

▍第四名 巨蟹女

巨蟹女在今年魅力噴發，夏末秋初之時有機會遇到真愛！金星進入巨蟹座的愛情宮位，在金星守護下，你對於自身的容貌及打扮將更為注重，加上水、木、土星在你的健康宮位，讓你除了打扮自己，更會非常重視體態，常常衝健身房鍛鍊身材，可望在近期巧遇浪漫甜蜜的愛情。

▍第三名 水瓶女

心態樂觀向上的水瓶女，總給人一種甜美感，不僅看起來年輕，也讓顏值大大加分。今年象徵幸運的木星進入水瓶座的本命宮，讓你的運氣旺一整年，所謂人逢喜事精神爽，自然可以展現出親切感與漂亮有魅力的笑容，加上金星在你的十二宮，也就是玄秘宮位，替你蒙上一層神秘的面紗，更讓人想一探究竟。

▍第二名 天蠍女

認真的女人最美麗！今年木星進天蠍座的事業宮，可以替她們帶來超強事業運、貴人運與婚運，因此天蠍女在事業、戀愛方面都會發展得很順利，若認真投入時間與金錢投資自己，將有機會變更美。建議可以配戴天然的「金鈦晶」增添財運。

▍第一名 金牛女

金牛女擁有與眾不同的獨到眼光，有格調、有品味，對於自己想要的東西從來不假他人之手，對自我的要求也很高，加上火星在金牛座的本命宮位逗留，讓你面對任何事物都充滿活力與衝勁，自信滿滿的姿態看起來自然魅力十足，越來越美麗，建議可以配戴天然的「橙色月光石」襯托出獨特風格。