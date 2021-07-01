六月以來台灣金管會證期局核備的1017檔境外基金(基金的發行公司註冊地在國外、在境外設立，股、債均含)平均上漲1.32%；其中735檔股票型基金平均上漲1.5%，263檔債券型基金平均上漲0.93%。在股票型基金方面，上半年的復甦行情吸引資金湧入先前疫情衝擊的景氣循環股，近期資金回歸科技股，帶領台股大盤向上越墊越高，推升台股基金6月平均上漲6.74%，累計上半年漲幅達26.19%，躍居主要股票型基金之冠。

拉丁美洲則受疫情影響，景氣復甦步調較緩慢，目前仍處復甦循環的中初期階段，標準普爾近期大幅上調巴西及墨西哥今年經濟成長率預估至4.7%及5.8%，大幅提振市場信心，推升拉美基金6月平均上漲5.74%，表現居次；但若以累計上半年漲幅來看上揚6.1%，表現不並不出色。

735檔境外股票型基金累計上半年漲幅，報酬率以台股基金排名居首達26.19%，其餘報酬率在1成以上有：東歐股票型,美國股票型、全球股票型、亞洲中小型股票型、印度股票型、美國中小型股票、歐洲股票型、歐洲中小型股票等。

富蘭克林證券投顧評估，今年來在疫苗普及、疫情緩解及經濟逐步重啟下，全球經濟復甦邁大步，能源與金融等價值循環股在資金簇擁下，寫下上半年平均上漲25.58%及17.33%的佳績，展望下半年，隨著聯準會政策轉向以及科技與生技等創新成長股的評價面歷經調整，市場將重新回歸審視基本面，預估類股仍將加快輪動，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，而創新帶動的科技與生技產業長期結構成長趨勢不變，此外，基礎建設相關類股則可望隨著美國基礎建設計畫的通過及推動而受惠。