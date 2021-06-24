在疫情嚴峻的時期，人事變動快速，更有不少人在歷經衝擊後考慮轉換跑道，建議若有轉職計畫，別忘記提前準備！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，生肖牛、猴、兔的人在夏至後最適合轉職，可以趁著好運順利跳槽，一舉成功、發光發熱。

▍1.生肖牛

屬牛的人在農歷8月會有三合吉星加持，如果你想在下半年轉換跑道，請等到秋分節氣時再採取行動！屆時將有許多機運降臨，包含朋友、過去熟悉的客戶夥伴，甚至同行業的競爭公司都紛紛對你提出邀約，你也能從中透過貴人牽線找到心目中的理想公司，最終順利被挖角，獲得更好的職位與薪資。

▍2.生肖猴

屬猴的人在農歷9月有機會至海外尋求商機，下半年你的眼光會放得更遠，對人生的想法會產生許多改變，因此下半年正是轉換跑道的好時機，你將會順利找到一份薪資待遇佳、發展性高的工作，甚至有可能跳槽到海外分公司。或許新工作會讓你有點徬徨、沒自信，但適應後即可得心應手，可望在新環境中創造好成績。

▍3.生肖兔

屬兔的人在農歷10月亥卯三合，可望迎接來自遠方的財運，你會在下半年收到意想不到的驚喜，可以順利跳槽或找到理想的工作。你會順利被心儀的公司或部門挖角，對方的待遇不一定會比現在的好，但有助減輕你的壓力，讓人不再覺得上班是件痛苦又折磨的事情。公司若遇到外國廠商來接洽的話，請不要害怕，只要毛遂自薦接下挑戰，就能帶來轉機與改變。